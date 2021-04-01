В Украине будут производить лекарства с недоказанной эффективностью против коронавируса
В Украине будут производить препарат "Фавипиравир", его цена на рынке будет около 1200 грн за упаковку. Впрочем, эффективность этого препарата против COVID-19 – недоказанная.
Источник:Укринформ
Препарат применяют в Украине
Известно, что"Фавипиравир" есть в украинском протоколе лечения коронавируса, к тому же и Министерство здравоохранения на днях зарегистрировало этот препарат.
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Игорь Погромский – генеральный директор фирмы" Микрохим", которая разработала лекарство, рассказал, что цена препарата будет около 1200 гривен за упаковку.
По его словам, в значительной степени на стоимость препарата влияет стоимость активного фармацевтического ингредиента – молекулы Фавипиравира, соответственно – стоимость сырья влияет на стоимость препарата.
"Фавипиравир" – это генерик японского лекарственного средства "Авиган". Это противовирусный препарат. Сперва его разработали для борьбы с гриппом. "Фавипиравир" блокирует способность вируса копировать свой генетический материал.
Что известно об эффективности препарата
Есть исследования, которые указывают на незначительную эффективность препарата, в частности, что препарат может удалить коронавирус из дыхательных путей.
Ряд стран, в частности, Япония, Кения, Россия, Саудовская Аравия и Таиланд, одобрили "Фавипиравир" для лечения COVID-19.
Но последний обзор испытаний этого средства показал, что "Фавипиравир" имеет лишь незначительное влияние на смертность у пациентов с серьезным течением болезни.
Нужны более основательные исследования
У "Фавипиравира" нет никаких качественных рандомизированных клинических исследований, особенно, которые были проведены в Европе или в США, которые бы говорили, что препарат действительно работает и снижает летальность или хотя бы продолжительность госпитализации,
– отметил для УП Жизнь врач-инфекционист Евгений Щербина.
Гендиректор "Микрохима" Погромский подчеркнул, что препарат следует применять исключительно по назначению врача, ведь препарат имеет побочные эффекты".
"Конечно, эти эффекты нельзя сравнивать со смертью или... с инвалидностью, но нужно очень аккуратно его использовать. И, я надеюсь, что в отношении этого препарата будет применяться жесткая дисциплина – и протокольного лечения, и рецептурного отпуска", – подчеркнул Игорь Погромский.
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