Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, если человек тяжело переносит коронавирус, то очень часто признается, что имеет поддельный сертификат о вакцинации.

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"Будет проверяться каждый случай тяжелого течения (COVID-19 – 24 канал) у вакцинированных", – заявил Ляшко.

Министр также призвал украинцев сообщать о случаях продажи фальшивых сертификатов.

Как добавил Ляшко, в Украине в каждой области откроют центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от коронавируса, которую человек сделал за границей.

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