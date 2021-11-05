Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, если человек тяжело переносит коронавирус, то очень часто признается, что имеет поддельный сертификат о вакцинации.
К теме Как быстро легкая форма коронавируса переходит в тяжелую: ответ врача
"Будет проверяться каждый случай тяжелого течения (COVID-19 – 24 канал) у вакцинированных", – заявил Ляшко.
Министр также призвал украинцев сообщать о случаях продажи фальшивых сертификатов.
Как добавил Ляшко, в Украине в каждой области откроют центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от коронавируса, которую человек сделал за границей.
Стоит прочитать Как вакцинированные люди переносят коронавирус
Коронавирус в Украине: последние новости
- В Украине в течение 4 ноября коронавирусом заболели 26 488 человек. Среди инфицированных – 1 654 ребенка и 488 медработников. В то же время с начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания.
- По состоянию на 5 ноября, в красной зоне карантина находятся 15 украинских областей.
- Стоит отметить, что в Украине с начала вакцинальной кампании против коронавируса прививки получили почти 11 миллионов граждан.
- По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.
- В Офисе Президента поставили перед местными властями задачу – наращивать темпы вакцинации против COVID-19. В частности, там хотят ежедневно видеть до 350 тысяч прививок.
Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала