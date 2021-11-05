В Украине будут проверять каждый случай тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных, – Ляшко

5 ноября 2021 , 22:54
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Украина

В Украине тщательно будут изучать все случаи тяжелого течения заболеваемости коронавирусом у вакцинированных лиц. Попутно во время этого будут выявлять купленные COVID-сертификаты.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, если человек тяжело переносит коронавирус, то очень часто признается, что имеет поддельный сертификат о вакцинации.

К теме Как быстро легкая форма коронавируса переходит в тяжелую: ответ врача

"Будет проверяться каждый случай тяжелого течения (COVID-19 – 24 канал) у вакцинированных", – заявил Ляшко.

Министр также призвал украинцев сообщать о случаях продажи фальшивых сертификатов.

Обратите внимание! По данным Нацполиции, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как добавил Ляшко, в Украине в каждой области откроют центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от коронавируса, которую человек сделал за границей.

Стоит прочитать Как вакцинированные люди переносят коронавирус

Коронавирус в Украине: последние новости


Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Тетяна Кійовська