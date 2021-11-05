В Украине будут проверять каждый случай тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных, – Ляшко

В Украине тщательно будут изучать все случаи тяжелого течения заболеваемости коронавирусом у вакцинированных лиц. Попутно во время этого будут выявлять купленные COVID-сертификаты.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, если человек тяжело переносит коронавирус, то очень часто признается, что имеет поддельный сертификат о вакцинации.

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"Будет проверяться каждый случай тяжелого течения (COVID-19 – 24 канал) у вакцинированных", – заявил Ляшко.

Министр также призвал украинцев сообщать о случаях продажи фальшивых сертификатов.

По данным Нацполиции, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках , в частности в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как добавил Ляшко, в Украине в каждой области откроют центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от коронавируса, которую человек сделал за границей.

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Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине в течение 4 ноября коронавирусом заболели 26 488 человек. Среди инфицированных – 1 654 ребенка и 488 медработников. В то же время с начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания.

По состоянию на 5 ноября, в красной зоне карантина находятся 15 украинских областей.

Стоит отметить, что в Украине с начала вакцинальной кампании против коронавируса прививки получили почти 11 миллионов граждан.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.

В Офисе Президента поставили перед местными властями задачу – наращивать темпы вакцинации против COVID-19. В частности, там хотят ежедневно видеть до 350 тысяч прививок.



Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала