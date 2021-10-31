Среди них – вакцина против коронавируса, созданная на основе искусственно воспроизведенных фрагментов S-белка коронавируса. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер украинского подразделения Sanofi Рами Мруа.

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По его словам, во время второго этапа клинических испытаний на взрослых препарат показал эффективность более 95%.

Вакцина выявила высокий уровень нейтрализующих антител, сравнимых с показателем природного заражения вирусом. После однократного введения препарата зафиксировали высокие показатели нейтрализующих антител у добровольцев, которые имели признаки предварительной инфекции SARS-CoV-2. Это свидетельствует о высоком потенциале для развития исследуемой вакцины как бустерной,

– заявил Рами Мруа.

Кроме того, в компании разработали четырехвалентную вакцину против гриппа. Оба препарата объединяют то, что они являются рекомбинантными адъювантами.

Адъювант – что это? Вещества, способные усиливать иммунный ответ организма на антиген, содержащиеся в вакцине. Их использование позволяет сократить количество основного активного вещества в препарате и тем самым снизить влияние на иммунную систему человека.

Как отметил Рами Мруа, преимущество рекомбинантных вакцин в первую очередь в том, что их можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов.

В Украине будут проводить третью фазу исследования

В Украине будет проводиться третья фаза исследования, результаты двух предыдущих фаз подтвердили безопасность и высокую эффективность вакцины-кандидата. Все участники получат 2 инъекции с интервалом 21 день. После этого за ними будут наблюдать в течение года,

– сообщил представитель компании.

Как будет проходить испытание

Это будет слепое двойное исследование. Испытуемых случайным образом разделят на 2 группы:

первая получит реальную вакцину,

вторая группа – плацебо.

Чтобы получить максимально правдивые результаты, даже ученые до конца испытаний не узнают, кто в какой группе.

Заявку на проведение тестов подало именно Министерство здравоохранения Украины. Поскольку наша страна остается в списке государств с быстрыми темпами распространения коронавируса и низким уровнем вакцинации, в компании было принято решение проводить испытания здесь.

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Когда вакцина появится на рынке

В Sanofi считают, что на рынке вакцина появится в конце 2021 или в начале 2022 года. Однако для этого требуется одобрение от регуляторных органов.