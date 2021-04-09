Кабинет министров разрешил использование в Украине некоторых препаратов, в составе которых есть каннабис для медицинского использования.

Речь идет о разрешении препаратов

Постановление опубликовали 7 апреля. В документе указано, что к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются.

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Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств,

– говорится в документе.

Справка: 20 мая 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.



Соответствующий документ разработали для выполнения петиции, которую зарегистрировано 30 января 2019 года. При этом по состоянию на 12 марта она собрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в Верховной Раде.

Почему это важное решение