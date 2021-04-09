В Украине частично легализовали медицинский каннабис
Кабинет министров разрешил использование в Украине некоторых препаратов, в составе которых есть каннабис для медицинского использования.
Источник:Правительственный портал
Речь идет о разрешении препаратов
Постановление опубликовали 7 апреля. В документе указано, что к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются.
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Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств,
– говорится в документе.
Почему это важное решение
- В Украине пациенты часто рискуют, покупая медицинский каннабис на "черном" рынке или едут за границу.
- Медицинский каннабис – это полноценные препараты, которые дают облегчение тем, кто страдает. Это таблетки, капли, спреи, пластыри, а для детей – обычные желейные мишки с капелькой действенной вещества.
- В 14 странах мира марихуану уже легализовали для медицины
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