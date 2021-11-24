В Украине значительно сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов

Кабинет Министров сразу в 4 раза сократил срок действия желтых COVID-сертификатов. Теперь документ, подтверждающий одну прививку против коронавируса, будет действовать только в течение 30 дней.

О соответствующем решении правительства сообщили на заседании 24 ноября. Ранее COVID-сертификат желтого цвета действовал в течение 120 дней.

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В заведениях должны считывать QR-коды сертификатов

Еще одно новое правило, которое утвердило правительство, касается посещения заведений. Их представители должны не только спрашивать, имеет ли посетитель документ или визуально его проверять, на входе должны считывать QR-код.

Кабмин изменил правила карантина в желтой зоне

24 ноября Кабмин также решил, что в желтых зонах необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцинации, чтобы посещать заведения.

Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в этой зоне – не проверять документы о вакцинациях (или отрицательный тест), но работать в соответствии с ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничения. Новые правила не предусматривают такой опциональности,

– сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правило "одной дозы вакцины" касается как персонала спортзалов, заведений культуры и ресторанов, так и их посетителей. Если нет сертификата о прививке, то пригодится документ о выздоровлении или отрицательный тест.

За неправильную проверку COVID-сертификатов представителей заведений будут штрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Между тем Более 13 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19

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