В Украине число смертей от COVID-19 может достичь 92 тысячи до конца года, – KSE

Киевская школа экономики сообщила неутешительный прогноз по COVID-19 в Украине. Количество умерших от коронавируса может достичь 92 тысячи до конца года.

Этот прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. По состоянию на 13 октября в Украине зарегистрировали 59 523 умерших среди больных COVID-19.

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По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек,

– сообщили в Киевской школе экономики.

К слову, недавно Национальная академия наук опубликовала новый прогноз распространения коронавируса в Украине. По их информации, к концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Между тем несколько областей Украины уже соответствуют критериям красной зоны по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области. Также сложная ситуация в Донецкой, Одесской и Сумской областях. В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС в отношении этих регионов пока нет, поэтому в статистике Минздрава эти области указаны как "оранжевые".

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: Минздрав