В Украине число смертей от COVID-19 может достичь 92 тысячи до конца года, – KSE
Источник:KSE
Киевская школа экономики сообщила неутешительный прогноз по COVID-19 в Украине. Количество умерших от коронавируса может достичь 92 тысячи до конца года.
Этот прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. По состоянию на 13 октября в Украине зарегистрировали 59 523 умерших среди больных COVID-19.
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По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек,
– сообщили в Киевской школе экономики.
К слову, недавно Национальная академия наук опубликовала новый прогноз распространения коронавируса в Украине. По их информации, к концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.
Между тем несколько областей Украины уже соответствуют критериям красной зоны по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области. Также сложная ситуация в Донецкой, Одесской и Сумской областях. В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС в отношении этих регионов пока нет, поэтому в статистике Минздрава эти области указаны как "оранжевые".
Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализировали 4 901 человека. К сожалению, еще 471 инфицированный умер. В то же время выздоровели 6 462 пациента.
- За этот период наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
- Всего за все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровел 2 304 361 человек. Вместе с тем умерли от коронавируса 59 523 инфицированных.