В Украине циркулирует 5 возбудителей коронавируса, – Рубан
В столице фиксируют рост сезонной заболеваемости. Следовательно, Киев рискует попасть в оранжевую зону карантина.
Источник:УНН
В столице фиксируют рост заболеваемости COVID-19
Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что увеличение заболеваемости началось с прошлой недели. Также он отметил, что сейчас в Украине циркулирует 5 возбудителей коронавируса.
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Олег Рубан
“Мы наблюдаем постепенное увеличение заболеваемости, незначительное. Максимальное будет на этой неделе. Можем говорить, что у нас есть риски попадания в "оранжевую" зону, а потом уже мы не допустим, чтобы Киев как столица попал в "красную"".
Киев рискует попасть в оранжевую зону
По словам Олега Рубана, естественное увеличение сезонной заболеваемости будет длиться 2-3 недели. Однако он подчеркнул, что столица вряд ли достигнет показателей, которые приведут ее к "красной" зоне.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коротко о заболеваемости COVID-19 в Украине
- По состоянию на 22 февраля коронавирусом заболели 1 307 662 жителя Украины.
- 3 206 инфицированных зарегистрировали на протяжении прошлых суток, среди больных – 216 детей и 78 медработников.
- В столице за сутки заболели 169 человек.
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