В столице фиксируют рост сезонной заболеваемости. Следовательно, Киев рискует попасть в оранжевую зону карантина.

В столице фиксируют рост заболеваемости COVID-19

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что увеличение заболеваемости началось с прошлой недели. Также он отметил, что сейчас в Украине циркулирует 5 возбудителей коронавируса.

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Олег Рубан “Мы наблюдаем постепенное увеличение заболеваемости, незначительное. Максимальное будет на этой неделе. Можем говорить, что у нас есть риски попадания в "оранжевую" зону, а потом уже мы не допустим, чтобы Киев как столица попал в "красную"".

Киев рискует попасть в оранжевую зону

По словам Олега Рубана, естественное увеличение сезонной заболеваемости будет длиться 2-3 недели. Однако он подчеркнул, что столица вряд ли достигнет показателей, которые приведут ее к "красной" зоне.

Обратите внимание! С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину, а затем к разделению на 4 зоны эпидемической опасности. Отныне карантинное зонирование будет действовать в целом на территории Украины или на уровне областей, по районам разделения на зоны не будет.



В общем карантин в Украине продлили до 30 апреля 2021 года.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коротко о заболеваемости COVID-19 в Украине