За минувшие сутки, 16 января, в Украине коронавирусом заболели еще 5 990 человек. Болезнь зафиксировали у 177 детей и 236 медработников.

Врачи госпитализировали 2 131 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За минувшие сутки в Украине осуществили 27 975 тестов, из них 19 548 методом ПЦР и 8 427 – ИФА.

Данные за минувшие сутки

5 990 человек заболели;

116 больных умерли;

8 777 человек выздоровело.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 160 682 человека;

выздоровело – 865 960 человек;

летальных исходов – 20 802;

проведено ПЦР-тестирований – 5 953 987.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Киев – 793 случая;

Винницкая область – 176 случаев;

Волынская область – 178 случаев;

Днепропетровская область – 309 случаев;

Донецкая область – 234 случая;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 332 случая;

Ивано-Франковская область – 153 случая;

Киевская область – 362 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 328 случаев;

Одесская область – 330 случаев;

Полтавская область – 299 случаев;

Ровненская область – 145 случаев;

Сумская область – 224 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 315 случаев;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 168 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 195 случаев;

Черниговская область – 198 случаев.

Обратите внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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