В Украине COVID-19 подхватили еще 5 990 человек: где больше всего новых случаев
За минувшие сутки, 16 января, в Украине коронавирусом заболели еще 5 990 человек. Болезнь зафиксировали у 177 детей и 236 медработников.
Врачи госпитализировали 2 131 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За минувшие сутки в Украине осуществили 27 975 тестов, из них 19 548 методом ПЦР и 8 427 – ИФА.
Данные за минувшие сутки
- 5 990 человек заболели;
- 116 больных умерли;
- 8 777 человек выздоровело.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 160 682 человека;
- выздоровело – 865 960 человек;
- летальных исходов – 20 802;
- проведено ПЦР-тестирований – 5 953 987.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки
- Киев – 793 случая;
- Винницкая область – 176 случаев;
- Волынская область – 178 случаев;
- Днепропетровская область – 309 случаев;
- Донецкая область – 234 случая;
- Житомирская область – 155 случаев;
- Закарпатская область – 141 случай;
- Запорожская область – 332 случая;
- Ивано-Франковская область – 153 случая;
- Киевская область – 362 случая;
- Кировоградская область – 35 случаев;
- Луганская область – 101 случай;
- Львовская область – 315 случаев;
- Николаевская область – 328 случаев;
- Одесская область – 330 случаев;
- Полтавская область – 299 случаев;
- Ровненская область – 145 случаев;
- Сумская область – 224 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 315 случаев;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 168 случаев;
- Черкасская область – 307 случаев;
- Черновицкая область – 195 случаев;
- Черниговская область – 198 случаев.
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Источник: 24 канал
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