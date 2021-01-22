По состоянию на 22 января за сутки в Украине заболели 5 348 человек, из них 164 ребенка и 225 медработников. Госпитализации нуждались почти 2 тысячи пациентов.

Больше всего больных со вчерашнего дня зарегистрировали в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.

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Со вчерашнего дня еще 1 900 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции и выраженными симптомами госпитализировали в больницы. От осложнений, к сожалению, умерли 163 больных. Зато выздоровели – 14 239 человек.

С начала пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 1 миллион 182 тысячи 969 человек. Из них, по состоянию на 22 января выздоровели 928 тысяч 969 пациентов, однако умерли от осложнений 21 тысяча 662 больных.

Количество больных COVID-19 в областях: суточный прирост

г. Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровенская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

Какова ситуация с тестированием на COVID-19 За сутки в лаборатории провели 43 593 тестирований, в частности методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183. В целом лаборатории Минздрава выполнили 6 057 828 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Напомним, что по данным Минздрава уже в феврале в Украине может стартовать вакцинация против коронавируса. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому более половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию против коронавируса.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала