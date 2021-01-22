В Украине COVID-19 заболели более 5 тысяч человек: актуальная статистика
По состоянию на 22 января за сутки в Украине заболели 5 348 человек, из них 164 ребенка и 225 медработников. Госпитализации нуждались почти 2 тысячи пациентов.
Больше всего больных со вчерашнего дня зарегистрировали в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.
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Со вчерашнего дня еще 1 900 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции и выраженными симптомами госпитализировали в больницы. От осложнений, к сожалению, умерли 163 больных. Зато выздоровели – 14 239 человек.
Количество больных COVID-19 в областях: суточный прирост
- г. Киев – 507 случаев;
- Винницкая область – 162 случая;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 266 случаев;
- Житомирская область – 152 случая;
- Закарпатская область – 142 случая;
- Запорожская область – 350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев;
- Киевская область – 313 случаев;
- Кировоградская область – 28 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 370 случаев;
- Николаевская область – 275 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 192 случая;
- Ровенская область – 160 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 113 случаев;
- Харьковская область – 300 случаев;
- Херсонская область – 81 случай;
- Хмельницкая область – 134 случая;
- Черкасская область – 195 случаев;
- Черновицкая область – 217 случаев;
- Черниговская область – 139 случаев.
Какова ситуация с тестированием на COVID-19За сутки в лаборатории провели 43 593 тестирований, в частности методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183. В целом лаборатории Минздрава выполнили 6 057 828 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Напомним, что по данным Минздрава уже в феврале в Украине может стартовать вакцинация против коронавируса. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому более половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию против коронавируса.
Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала
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