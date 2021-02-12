В Украине из-за COVID-19 в десять раз выросло количество пациентов с депрессией, – врач
Коронавирусная болезнь имеет пост симптомы, в частности болезнь затронула и ментальное здоровье. Так, пациенты, переболевшие COVID-19 могут страдать депрессией и тревожными расстройствами.
Источник:24 канал
Как распознать психологические расстройства вследствие COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан в эфире программы "Право на власть".
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По словам врача, первое на что стоит обратить внимание, так это потеря удовольствия от жизни. Также знаком того, что человек нуждается в психологической поддержке, является его нетрудоспособности.
Также врач отметил, что COVID-19 человечество победит, проблемой останутся стрессовые расстройства, посттравматические состояния, алкоголизм, зависимость от гаджетов. Также резко возросла в социуме агрессия.
Коронавирус поражает центральную нервную систему
Источник: medRxiv
Ученые Оксфордского Университета проанализировали медицинские карты 236 379 американцев, у которых был подтвержден COVID-19 и обнаружили, что коронавирус поражает центральную нервную систему, вызывает нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой.
В группе риска тяжелых последствий оказываются даже те, кто легко перенес COVID-19.
В основном это были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. В 13% переболевших эти состояния диагностируются впервые.
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