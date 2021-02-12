Коронавирусная болезнь имеет пост симптомы, в частности болезнь затронула и ментальное здоровье. Так, пациенты, переболевшие COVID-19 могут страдать депрессией и тревожными расстройствами.

Как распознать психологические расстройства вследствие COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан в эфире программы "Право на власть".

К теме В Тернополе пациент совершил самоубийство на глазах у медперсонала: депрессия возникла вследствие COVID

По словам врача, первое на что стоит обратить внимание, так это потеря удовольствия от жизни. Также знаком того, что человек нуждается в психологической поддержке, является его нетрудоспособности.

Олег Чабан – психотерапевт “Тревога, депрессия, обсессивные расстройства, навязчивые мысли и навязчивые страхи – это стало массовым. Сейчас действительно выросло количество людей с подобными состояниями, можно умножить на десять. Я это вижу во время приема”.

Также врач отметил, что COVID-19 человечество победит, проблемой останутся стрессовые расстройства, посттравматические состояния, алкоголизм, зависимость от гаджетов. Также резко возросла в социуме агрессия.

Коронавирус поражает центральную нервную систему

Источник​: medRxiv

Ученые Оксфордского Университета проанализировали медицинские карты 236 379 американцев, у которых был подтвержден COVID-19 и обнаружили, что коронавирус поражает центральную нервную систему, вызывает нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой.

В группе риска тяжелых последствий оказываются даже те, кто легко перенес COVID-19.

В основном это были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. В 13% переболевших эти состояния диагностируются впервые.

Актуально Как восстановиться после коронавируса: практические советы врача