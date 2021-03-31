По состоянию на 31 марта в Украине обнаружили 11 226 новых случаев коронавируса за сутки. Кроме того, 5 558 человек госпитализированы.

За сутки – 407 летальных случаев. Это больше всего с начала пандемии. Правда, 6 405 больных выздоровели.

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Протестировали 139 224 человека. В частности, методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

Где зафиксировали больше всего больных

Больше всего подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Киеве – 1 100, Одесской области – 1 012, Харьковской – 906, Львовской – 833 и Запорожской – 737.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 16 741 68 человек;

выздоровели – 1 313 481;

летальных исходов – 32 825;

проведено ПЦР-тестов – 8 120 102.

Сколько человек получили прививки

В Украине 30 марта прививки сделали 18 668 человек. Прививки проводили 168 мобильных бригад по иммунизации.

Кстати, с начала прививочной кампании привились 231 566 человек, из них получили 1 дозу – 231 564, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека. На вакцинацию уже записались 378 242 человека.

Какая ситуация в регионах

Киев – 1 100 случаев/1 720 прививок;

Винницкая область – 439 случаев/860 прививок;

Волынская область – 254 случая/640 прививок;

Днепропетровская область – 209 случаев/1 510 прививок;

Донецкая область – 705 случаев/420 прививок;

Житомирская область – 434 случая/970 прививок;

Закарпатская – 370 случаев/630 прививок;

Запорожская область – 737 случаев/900 прививок;

Ивано-Франковская область – 225 случаев/878 прививок;

Киевская область – 430 случаев/820 прививок;

Кировоградская область – 118 случаев/520 прививок;

Луганская область – 213 случаев/450 прививок;

Львовская область – 833 случая/1 160 прививок;

Николаевская область – 247 случаев/850 прививок;

Одесская область – 1 012 случаев/530 прививок;

Полтавская область – 293 случая/1 050 прививок;

Ровненская область – 591 случай/630 прививок;

Сумская область – 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область – 202 случая/560 прививок;

Харьковская область – 906 случаев/550 прививок;

Херсонская область – 146 случаев/200 прививок;

Хмельницкая область – 664 случая/590 прививок;

Черкасская область – 374 случая/970 прививок;

Черновицкая область – 211 случаев/220 прививок;

Черниговская область – 26 случаев/360 прививок.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала