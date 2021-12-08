Они сообщают о спаде случаев. Так, НАН прогнозирует, что к концу декабря 2021 года будет чуть больше 7 тысяч COVID-больных в сутки.

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По словам ученых, за последние 2 недели эпидемия и дальше спадала относительно устойчивыми темпами.

Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день. Тогда как среднее количество летальных исходов-430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

COVID-прогноз до конца декабря

Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментну модель SEIR-U.

Согласно прогнозным вычислениям:

среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U) или 8 626 (Prophet) в течение недели 8 – 14 декабря 2021 года;

и 7 677 (SEIR_U) или 7 279 (Prophet) – в течение недели 15 – 21 декабря 2021 года.

Показатели пандемии падают

Кроме этого, по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов уменьшилось втрое.

Тогда как новых обнаружений стало меньше в 2,2 раза.

Занятых коек в больницах сократилась на 40%.

Суточные госпитализации сократились почти вдвое.

А смертность упала на 37%.

Падение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины,

– отметили ученые.

Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Источник: Минздрав

В течение последних суток, 7 декабря, в Украине обнаружили 9 371 нового больного на коронавирус. Больше всего больных снова в столице. К сожалению, умерли от последствий недуга - 450 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболел на коронавирус 3 519 981 лицо. Всего выздоровело - 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.

Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал