Они сообщают о спаде случаев. Так, НАН прогнозирует, что к концу декабря 2021 года будет чуть больше 7 тысяч COVID-больных в сутки.
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По словам ученых, за последние 2 недели эпидемия и дальше спадала относительно устойчивыми темпами.
Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день. Тогда как среднее количество летальных исходов-430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
COVID-прогноз до конца декабря
Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментну модель SEIR-U.
Согласно прогнозным вычислениям:
- среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U) или 8 626 (Prophet) в течение недели 8 – 14 декабря 2021 года;
- и 7 677 (SEIR_U) или 7 279 (Prophet) – в течение недели 15 – 21 декабря 2021 года.
Показатели пандемии падают
Кроме этого, по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов уменьшилось втрое.
- Тогда как новых обнаружений стало меньше в 2,2 раза.
- Занятых коек в больницах сократилась на 40%.
- Суточные госпитализации сократились почти вдвое.
- А смертность упала на 37%.
Падение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины,
– отметили ученые.
Коронавирус в Украине: актуальная статистика
Источник: Минздрав
В течение последних суток, 7 декабря, в Украине обнаружили 9 371 нового больного на коронавирус. Больше всего больных снова в столице. К сожалению, умерли от последствий недуга - 450 украинцев.
За все время пандемии в Украине заболел на коронавирус 3 519 981 лицо. Всего выздоровело - 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.
Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал