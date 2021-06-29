В Украине должна быть обязательная вакцинация, – главный санитарный врач
Источник:LIGA.Life
Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Поэтому нужно ввести эффективные методы противодействия.
Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. По его убеждению, надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной.
Также на тему: Почему вакцинированные люди болеют и умирают от коронавируса: объяснение биолога
Обязательная вакцинация
Також на Джерело: https://censor.net/ua/n3273943
Игорь Кузин
"К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей”.
Усиление ответственности антивакцинаторов
По его словам, они невакцинированы в частности из-за активной пропаганды антивакцинаторов. Обидно, когда такие настроения у медика, поэтому, по мнению Кузина, с обязательной вакцинацией нужно внедрять ответственность медработника за распространение ложной информации о вакцинации.
А также ужесточать ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет,
– подчеркнул Кузин.
Поэтому, по словам главного санитарного врача, эти данные нельзя подделать при любых обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно.