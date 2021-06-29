В Украине должна быть обязательная вакцинация, – главный санитарный врач

29 июня 2021 , 13:08
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Источник:

LIGA.Life

Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Поэтому нужно ввести эффективные методы противодействия.

Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. По его убеждению, надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной.

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Обязательная вакцинация

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Игорь Кузин

"К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей”.

Усиление ответственности антивакцинаторов

По его словам, они невакцинированы в частности из-за активной пропаганды антивакцинаторов. Обидно, когда такие настроения у медика, поэтому, по мнению Кузина, с обязательной вакцинацией нужно внедрять ответственность медработника за распространение ложной информации о вакцинации.

А также ужесточать ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет,
 –  подчеркнул Кузин.

Поэтому, по словам главного санитарного врача, эти данные нельзя подделать при любых обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно.

Автор: Олександр Бевза