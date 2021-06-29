В Украине должна быть обязательная вакцинация, – главный санитарный врач

Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Поэтому нужно ввести эффективные методы противодействия.

Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. По его убеждению, надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной.

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Обязательная вакцинация

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