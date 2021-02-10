В Украине в течение 2020 года не наладили работу по выявлению лиц, контактировавших с больными COVID-19. Если этого не будут делать, то смысла в тестировании для фиксирования заболеваемости не будет.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что избегая выявление контактных лиц, в Украине не минимизируют дальнейшее распространение коронавируса среди населения. По его словам, проблемой является еще и небольшое количество тестирований.

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По мнению Александрина, система здравоохранения пассивно относится к выявлению случаев заболевания. В то же время за рубежом постоянно активно ищут новых больных COVID-19.

В Украине есть проблема еще и с лабораторной диагностикой, расходными материалами и тестами,

- подчеркнул врач.

Эпидемиолог отметил, что за время пандемии удалось увидеть, что государственная система недостаточно тщательно следит за качеством продукции, которая поступает на украинский рынок.

Как он рассказал, это видно из средств индивидуальной защиты, которые имеют необходимые сертификаты, но никоим образом не защищают медицинских работников, и из отсутствия понимания, что такое программа инфекционной безопасности для снижения риска внутрибольничных вспышек коронавируса.

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Александрин считает, что в Украине была полностью разрушена система эпиднадзора, которая позволяла отслеживать инфекционный уровень заболеваний и быстро реагировать на устранение вспышек.

"Только недавно утвердили приказ Минздрава по эпиднадзору, но это просто бумажка, просто приказ, который еще необходимо внедрять", – отметил он.

Врач предположил, что при условии достаточного финансирования для этого понадобится еще примерно 3 года.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 1 249 646 больных лиц. По состоянию на 10 февраля 2021 года, выздоровели 1 084 608 человек. К сожалению, умерли 23 771 больных коронавирусом.

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Как Александрин предположил, в Украине постепенно вырабатывается коллективный иммунитет, ведь по некоторым расчетам, около 50% населения Украины "встретились с возбудителем коронавируса". Однако врач предостерег, что антитела у людей, перенесших коронавирус, не постоянны. В частности, их может хватить на 6 – 9 месяцев.

По мнению эпидемиолога, если к осени в Украине не вакцинируют критическую массу населения, то возникнет 2 волна заболеваемости COVID-19.



Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала