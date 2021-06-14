Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что окончательные рекомендации от ВОЗ относительно повторной вакцинации против коронавируса будут только тогда, когда появятся окончательные данные о продолжительности иммунитета против COVID-19.

К теме 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Виктор Ляшко "Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию относительно всех клинических исследований, научных данных о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни".

Министр добавил, что стратегия Минздрава в отношении ежегодной вакцинации будет выходить из четких подтвержденных данных и понимания длительности COVID-иммунитета.

Виктор Ляшко "Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится один-два года, с этого и будет выходить стратегия Министерства здравоохранения в отношении ежегодной вакцинации и периода, когда лучше вакцинироваться".

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 13 июня, в Украине сделали 22 219 прививок против COVID-19. 20 327 человек получили первую дозу препарата, в то же время 1 892 привитых получили вторую дозу вакцины.

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 479 703 человек. Первую дозу из них получил 1 479 701 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 украинцев. Всего в стране провели 1 718 499 прививок.

По состоянию на 14 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 686 852 человека.

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.