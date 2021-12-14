Самый высокий риск повторной вспышки в западной части Украины. На ситуацию обратил внимание руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга.

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Он отметил, что в странах ЕС, в которых произошла вспышка коронавируса, ситуация начала улучшаться. Но ситуация начала ухудшаться в других странах.

Это прямая угроза для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины – это западная часть,

– заявил он.

Ганиченко назвал две причины – это низкий уровень защищенности вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией:

Закарпатская,

Волынская.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 14 декабря в стране зарегистрировали 3 570 448 больных COVID-19. 3 233 009 из них уже выздоровели. Но умерли, к сожалению, 91 602 инфицированных.

За минувшие сутки в Украине выявили 7 283 новых больных коронавирусом.

В больницы госпитализировали 1456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Выздоровели 9 966 пациентов.