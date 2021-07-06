Украине грозит вспышка COVID-19: эксперты назвали вероятные даты

По словам экспертов Киевской школы экономики, главной внешней угрозой для Украины является рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков.

В мире возросла заболеваемость COVID-19

Так, например, вспышка в Великобритании уже вышел на уровень пика осенней волны, а Испания за неделю догнала уровень заболеваемости в РФ и Португалии.

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Рост заболеваемости в Европе ускоряется – за неделю заболеваемость выросла на 44%. Соответственно, период отпусков является внешней угрозой для Украины,

– отметил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Когда в Украине ожидают новую волну коронавируса

Поэтому, вспышка в Украине может быть уже в конце июля-августе в зависимости от того, насколько распространятся английский, южноафриканский и индийский варианты вируса

Как противодействовать стремительному распространению болезни

Эксперты связывают рост заболеваемости в Испании с всплеском коронавируса среди невакцинированной молодежи и подчеркивают необходимость вакцинации, поскольку прививка защищает от тяжелого течения болезни.

Эксперты KSE отметили, что ситуация в Украине в сравнении крупных европейских стран постепенно улучшается.

Ситуация в Украине пока

В Украине нет никаких признаков вспышки, смертность продолжает падать.

Загруженность ковидних коек на одном из самых низких уровней за все время в Украине: реанимационные кровати заняты на 15%, кровати с кислородом – на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%.

: за время пандемии COVID-19По состоянию на 6 июля выздоровели 2 172 687 человек. От осложнений коронавируса умерли 52 504 граждан.



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