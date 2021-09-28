Речь идет о том, что могут прививать только препаратом Pfizer. Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сообщил председатель Национальной технической группы по вопросам иммунизации Федор Лапий.

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Есть два нюанса

По словам специалиста, должен быть алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививку против коронавируса. По его словам есть два нюанса:

первый заключается в том, что на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осматривать либо врач семейной медицины, либо педиатр. В мобильных бригадах могут быть врачи других специальностей, терапевты; второе – где этот осмотр будут осуществлять – в пункте прививки или, например, в амбулатории.

По его словам, чтобы упростить вакцинацию, прививки может проводить, например, медсестра.

"Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, провакцинируйте своего ребенка от других инфекционных болезней", – сказал Лапий.

Он добавил, что рекомендацию должны рассмотреть в Министерстве здравоохранения, вероятнее всего, в эту пятницу, 1 октября.

Справка. Сейчас Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать детей от коронавируса. Впрочем, такие прививки не будут обязательными.

Когда можно вакцинировать детей в Украине

Вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech разрешено использовать детям в возрасте от 12 лет в Украине в случае, если ребенок: