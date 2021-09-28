В Украине хотят разрешить вакцинировать всех детей от 12 лет: каким препаратом
Источник:Минздрав
Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике будет рекомендовать Минздраву разрешить вакцинировать против коронавируса всех детей с 12 лет, а не только тех, у кого сопутствующие заболевания.
Речь идет о том, что могут прививать только препаратом Pfizer. Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сообщил председатель Национальной технической группы по вопросам иммунизации Федор Лапий.
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Есть два нюанса
По словам специалиста, должен быть алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививку против коронавируса. По его словам есть два нюанса:
- первый заключается в том, что на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осматривать либо врач семейной медицины, либо педиатр. В мобильных бригадах могут быть врачи других специальностей, терапевты;
- второе – где этот осмотр будут осуществлять – в пункте прививки или, например, в амбулатории.
По его словам, чтобы упростить вакцинацию, прививки может проводить, например, медсестра.
"Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, провакцинируйте своего ребенка от других инфекционных болезней", – сказал Лапий.
Он добавил, что рекомендацию должны рассмотреть в Министерстве здравоохранения, вероятнее всего, в эту пятницу, 1 октября.Справка. Сейчас Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать детей от коронавируса. Впрочем, такие прививки не будут обязательными.
Когда можно вакцинировать детей в Украине
Вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech разрешено использовать детям в возрасте от 12 лет в Украине в случае, если ребенок:
- имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
- с целью объединения семьи;
- если ребенок уезжает на учебу в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
- является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий за рубежом;
- приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы подтверждающие это.