Народные депутаты подали на регистрацию законопроект об Уполномоченном Правительства по медицинским вопросам. Он будет следить за соблюдение прав пациентов и врачей.

Отмечается, что цель законопроект – реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

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Кто может стать Уполномоченным Правительства по медицинским вопросам

может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, обладающий высокими моральными качествами, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине;

назначается Кабинетом Министров Украины по результатам конкурса, проводимого независимой конкурсной комиссией по избранию Уполномоченного;

Уполномоченный не является государственным служащим.

Основные обязанности медицинского омбудсмена

контроль за реализацией права каждого на охрану здоровья; контроль за реализацией прав пациентов; контроль за реализацией прав медицинских работников; посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.

Спасибо многочисленной группе экспертов, которые помогли в разработке. Мы искренне надеемся, что медицинский омбудсмен заработает и станет надежной опорой как пациентам, так и врачам в защите их прав,

– отметила Ольга Василевская-Смаглюк.