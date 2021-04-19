В Украине хотят создать должность медицинского омбудсмена: какие обязанности он будет выполнять
Народные депутаты подали на регистрацию законопроект об Уполномоченном Правительства по медицинским вопросам. Он будет следить за соблюдение прав пациентов и врачей.
Источник:Телеграм Ольги Василевской-Смаглюк
Отмечается, что цель законопроект – реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.
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Кто может стать Уполномоченным Правительства по медицинским вопросам
- может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, обладающий высокими моральными качествами, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине;
- назначается Кабинетом Министров Украины по результатам конкурса, проводимого независимой конкурсной комиссией по избранию Уполномоченного;
- Уполномоченный не является государственным служащим.
Основные обязанности медицинского омбудсмена
- контроль за реализацией права каждого на охрану здоровья;
- контроль за реализацией прав пациентов;
- контроль за реализацией прав медицинских работников;
- посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.
Спасибо многочисленной группе экспертов, которые помогли в разработке. Мы искренне надеемся, что медицинский омбудсмен заработает и станет надежной опорой как пациентам, так и врачам в защите их прав,
– отметила Ольга Василевская-Смаглюк.
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