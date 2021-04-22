По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на это понадобится не менее 3 лет. Подробнее – читайте дальше.

Обратите внимание В Украине выделили деньги на создание современной лаборатории для разработки вакцин

В советские времена на территории Украины производили сыворотки от:

коклюша;

дифтерии;

столбняка,

противотуберкулезную вакцину.

Однако затем изменились правила игры, было изменено календарь прививок, и украинские вакцины оказались никому не нужны.

"Наладить вакцину, науку, вместительное производство – это не просто собрать всех вместе, и сказать: "Делайте". Надо отобрать компетентных, дать им возможность работать, обеспечить всем необходимым. И это вопрос не месяцев, а многих лет", – рассказал заместитель гендиректора клиники Александр Линчевский.

В процессе производства любой вакцины есть свои особенности

В Национальной академии Медицинских наук Украины считают, что для производства каждой вакцины предусмотрены свои особенности. Прежде всего ее необходимо разработать, или же использовать для этого уже имеющиеся вакцины. И только тогда переходить к экспериментам:

определить оптимальную дозировку;

способ введения;

как она всасывается и метаболизируется в организме

выявить побочные эффекты и влияние вакцины на различные группы населения;

взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Проводят ее доклинические испытания. Если она работает, то производят 3 серии таких вакцин, но это уже на производстве,

– пояснила член-корреспондент НАМН Украины Виктория Задорожная.

И добавила, затем ученые разрабатывают конечную технологию. И если в Украине есть такие возможности, запускают производство сразу.

Специалисты убеждены, что Украина в погоне за вакциной отстает минимум на год. Кроме того, нет и специально оборудованных лабораторий, где ученые могли бы ее тестировать. А на их обустройство нужно больше чем несколько миллионов долларов.

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Председатель благотворительной организации "100% Життя" Дмитрий Шерембей считает, что Украина не сможет конкурировать с индийскими компаниями, которые производят вакцины. Говорится о покупке сырья, производстве и продаже.

Зеленскому представили разработку украинской вакцины от COVID-19 в 2020 году

В октябре 2020 года ученые представили президенту собственную разработку вакцины, которая прошла первый этап испытаний. Тогда Владимир Зеленский назвал ее уникальной, однако по сей день о ней больше ничего не известно.

По мнению экспертов, отечественные ученые могут заявлять о себе и своих изобретениях в фармацевтической отрасли. Однако надо быть реалистами – 3 лет для изготовления вакцины от COVID-19 собственного производства Украине точно не хватит.