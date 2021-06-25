Технические возможности есть как и в государственных, так и в частных лабораториях. Об этом в эфире "Право на власть" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Актуально 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

В Украине есть технические возможности проверять на вирус Дельта. Это Академия обычных наук, две государственные лаборатории Центра общественного здоровья и 2 частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать,

– рассказал Радуцкий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что вакцины против коронавируса, имеющиеся в Украине, защищают от агрессивного Дельта-варианта вируса SARS-CoV-2.

Что стоит знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.