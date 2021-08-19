В Украине инициируют запрет рекламы лекарств

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров разработать мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов. Это хотят сделать, чтобы уменьшить уровень самолечения среди украинцев.

Запрет рекламы лекарств

В решении СНБО говорится, что Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

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Также правительство должно обеспечить контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таких мер должно уменьшить влияние самолечения на здоровье украинцев.

Компромисс с медийщиками

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что в ближайшее время инициирует встречу медийщиков из Минздрава и СНБО, чтобы услышать мнение самих медийщиков.

Я прекрасно понимаю, что эта реклама – 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения,

– сказал Ткаченко.

Он добавил, что в диалоге с медийщиками планируют разработать пути реализации этого решения максимально без потерь.

Также уже в этом году в Украине планируют ввести рецептурную продажу антибиотиков, гормональных препаратов и иммуномодуляторов.