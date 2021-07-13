Речь идет о третьем этапе клинических испытаний препарата. В исследованиях примут десятки тысяч добровольцев.

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NRx Pharmaceuticals отправит вакцину, известную как Brilife, на третий этап клинических испытаний, которые будут проводиться на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Украине и Израиле,

– говорится в заявлении Министерства обороны.

Затем фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию препарата.

Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "отличной новостью". Он отметил, что благодаря такому сотрудничеству стране удастся завершить разработку вакцины и производить ее самостоятельно.

Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран,

– заявил Бени Ганц.

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