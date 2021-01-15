В Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус, причем это не связано с мощностями лабораторий. В Минздраве говорят, люди не идут тестироваться.

В частности, именно из-за изменения подхода к тестированию увеличилось количество госпитализированных – на 50%. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

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По словам Виктора Ляшко, в Украине теперь легче отследить ситуацию с распространением коронавируса, в частности тестированием.

Что изменилось

Минздрав перешел на MedData. Теперь подтверждается непосредственно факт госпитализации по состоянию на 18:00. И также мы теперь фиксируем факт выписки, а не только факт выздоровления. И, соответственно, факт нахождения на койках

Что до резкого уменьшения количества проведенных тестов украинскими лабораториями, то Виктор Ляшко считает, что это связано с праздниками.

Виктор Ляшко “ Наши лаборатории работали все дни, без выходных. Вопрос в том, что, как я уже сказал, наши люди не обращаются к врачу на праздники и не делают тестов”.

Причины уменьшения количества тестов

Кардинально изменилось отношение людей к коронавирусной болезни. Раньше, как только ОРВИ или кто-то в семье контактный – все хотели пройти тестирование.

Сейчас люди не делают тесты, даже если есть специфические симптомы: потеря обоняния и вкуса. Звонят своему врачу, то начинает лечение – и все.

Люди думают: "А зачем мне этот тест? Что он изменит?" Но мы подчеркиваем, что тест делать надо,

– добавил Ляшко.

На уточнение, что 30% всех ПЦР-тестов выполняют частные лаборатории, и люди не платили бы по полторы тысячи гривен за тест, если бы государственная система тестирования работала хорошо, Ляшко ответил, что частные лаборатории не является гарантом точности теста.

Виктор Ляшко “Так, до 30% всех исследований проводится сейчас в частных лабораториях. Но позитивность в частных – всего 18%. На самом деле это высокий показатель, но средний по Украине еще выше – 27%, в ноябре был максимум – 38%”.

Примечание: Высокая позитивность может свидетельствовать не только о большом количестве больных, но и о меньшем количестве проведенных тестов.