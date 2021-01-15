В Украине изменили подход тестирования коронавируса: Ляшко объяснил, как именно
В Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус, причем это не связано с мощностями лабораторий. В Минздраве говорят, люди не идут тестироваться.
В частности, именно из-за изменения подхода к тестированию увеличилось количество госпитализированных – на 50%. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет LB.ua.
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По словам Виктора Ляшко, в Украине теперь легче отследить ситуацию с распространением коронавируса, в частности тестированием.
Что изменилось
Минздрав перешел на MedData. Теперь подтверждается непосредственно факт госпитализации по состоянию на 18:00. И также мы теперь фиксируем факт выписки, а не только факт выздоровления. И, соответственно, факт нахождения на койках
Что до резкого уменьшения количества проведенных тестов украинскими лабораториями, то Виктор Ляшко считает, что это связано с праздниками.
Причины уменьшения количества тестов
Кардинально изменилось отношение людей к коронавирусной болезни. Раньше, как только ОРВИ или кто-то в семье контактный – все хотели пройти тестирование.
Сейчас люди не делают тесты, даже если есть специфические симптомы: потеря обоняния и вкуса. Звонят своему врачу, то начинает лечение – и все.
Люди думают: "А зачем мне этот тест? Что он изменит?" Но мы подчеркиваем, что тест делать надо,
– добавил Ляшко.
На уточнение, что 30% всех ПЦР-тестов выполняют частные лаборатории, и люди не платили бы по полторы тысячи гривен за тест, если бы государственная система тестирования работала хорошо, Ляшко ответил, что частные лаборатории не является гарантом точности теста.
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