Согласно документу, внесли изменения в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", который утвердил Минздрав 2 апреля 2020 года. Протокол лечения обновили 11 ноября.
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Что предусматривает новый протокол
Так, теперь для раннего лечения заболевания легкой и средней тяжести медикам необходимо рассматривать назначение противовирусных препаратов прямого действия для пациентов из групп риска.
В отдельных случаях в отделениях, имеющих опыт применения, можно рассматривать длительное введение в вену гепарина (для предупреждения свертывания крови). Однако лишь под контролем АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени).
Врачам также разрешили добавлять препарат тоцилизумаб для лечения COVID-пациентов, находящихся в критическом состоянии.
- С полным текстом протокола лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине в течение последних суток подтвердили 24 058 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19, к сожалению, умерли 750 человек. При этом выздоровел 21 941 человек.
В целом за все время пандемии в Украине официально сообщили о 3 179 577 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 12 ноября 2 594 679 человек выздоровели. Жертвами коронавируса стали 75 607 жителей страны.