В Украине изменили протокол лечения пациентов с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения внесли изменения в протокол лечения пациентов, больных коронавирусом. Теперь медики могут назначать противовирусные препараты прямого действия для пациентов из групп риска.

Согласно документу, внесли изменения в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", который утвердил Минздрав 2 апреля 2020 года. Протокол лечения обновили 11 ноября.

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Что предусматривает новый протокол

Так, теперь для раннего лечения заболевания легкой и средней тяжести медикам необходимо рассматривать назначение противовирусных препаратов прямого действия для пациентов из групп риска.

В отдельных случаях в отделениях, имеющих опыт применения, можно рассматривать длительное введение в вену гепарина (для предупреждения свертывания крови). Однако лишь под контролем АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени).

Врачам также разрешили добавлять препарат тоцилизумаб для лечения COVID-пациентов, находящихся в критическом состоянии.

С полным текстом протокола лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава.