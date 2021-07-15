Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Ранее этот срок составлял 5 дней.
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Новые условия хранения Pfizer
В мае 2021 года провели ряд новых исследований, в связи с чем и приняли такое решение. Уже 24 июня Министерство здравоохранения Украины получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования.
Минздрав рассмотрел его и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня,
– говорится в ведомстве.
Отмечается, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года. Инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.
Европейский, британский и американский регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах.
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Поэтому, в соответствии с рекомендациями производителя, вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от +2 °C до +8 °C в течение месяца.