В Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer: по просьбе производителя

Компания-производитель вакцины Pfizer обратилась к регуляторам в сфере здравоохранения с просьбой изменить условия хранения неразбавленного препарата. В частности, хотели ослабить требования к холодовой цепи.

Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Ранее этот срок составлял 5 дней.

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Новые условия хранения Pfizer

В мае 2021 года провели ряд новых исследований, в связи с чем и приняли такое решение. Уже 24 июня Министерство здравоохранения Украины получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования.

Минздрав рассмотрел его и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня,

– говорится в ведомстве.

Отмечается, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года. Инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

Европейский, британский и американский регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

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Поэтому, в соответствии с рекомендациями производителя, вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от +2 °C до +8 °C в течение месяца.

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%. Страны ЕС 27 декабря 2020 года начали масштабную вакцинацию от коронавируса этим препаратом.