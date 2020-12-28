За минувшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания, в том числе один военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

В ВСУ фиксируют низкие показатели заболеваемости

28 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 288 человек, сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Читайте также Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову

В целом за время пандемии выздоровели 11 335 человек, умерли 37.

Что известно о состоянии больных

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 22 человека.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих в Киевской области. У них удовлетворительное состояние здоровья, наблюдается легкое течение заболевания.

Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине