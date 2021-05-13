Ученые НАН заявили, что полученные данные увеличивают численность случаев чрезмерной смертности от коронавируса.

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Полученные данные существенно уточняют численность случаев чрезмерной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных исходов в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое,

– объяснили у НАН.

По словам ученых, такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

"Количество жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", – добавили в источнике.

К слову, по данным Минздрава Украины, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, умерли 346 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов от коронавируса среди украинцев возросло до 47 333.

По смертности с начала пандемии и по состоянию на 13 мая среди стран Европы Украина занимает 8 место.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала