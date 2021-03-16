В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом Covishield (AstraZeneca) – увеличили интервал между дозами вместо начальных 28 дней. Решение основано на исследовании эффективности вакцины.

Чтобы получить полную вакцину придется ждать дольше

О новой схеме проведения вакцинации рассказал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

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По новой схеме вторую дозу препарата будут вводить через 3 месяца после первой вместо 28 дней. По словам Федора Лапия, это нужно для того, чтобы достичь максимального уровня эффективности.

Федор Лапий – иммунолог "Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы".

На чем базируется решение

К такому решению пришли после публикации результатов исследования в журнале The Lancet, относительно эффективности вакцины в Британии.

Эффективность вакцины:

Ученые подтвердили, что эффективность защиты от легких и средних симптомов COVID-19 после одной дозы AstraZeneca составляет около 76% (с 22 по 90 день после прививки).

У тех, кто получил 2 дозу через 12 недель после первой, эффективность была 81,3%.

Но если вторую прививку делали менее чем за 6 недель, – то эффективность достигала лишь 55,1%.

Обратите внимание! Новая схема касается только препарата Covishield.