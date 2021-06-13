В течение субботы 12 июня госпитализировали 684 человек. 33 случая COVID-19 оказались смертельными.

Важно Канада отказалась вакцинировать население препаратом Johnson & Johnson

За сутки выполнили тестов:

  • методом ПЦР – 17 138 человек,
  • методом ИФА – 4 226 человек,
  • экспресс-тестами – 9 893 человека.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

  • г. Киев – 114 случаев;
  • Винницкая область – 17 случаев;
  • Волынская область – 14 случаев;
  • Днепропетровская область – 101 случай;
  • Донецкая область – 19 случаев;
  • Житомирская область – 34 случая;
  • Закарпатская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область – 70 случаев;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 11 случаев;
  • Львовская область – 47 случаев;
  • Николаевская область – 44 случая;
  • Одесская область – 34 случая;
  • Полтавская область – 19 случаев;
  • Ровненская область – 29 случаев;
  • Сумская область – 31 случай;
  • Тернопольская область – 17 случаев;
  • Харьковская область – 52 случая;
  • Херсонская область – 32 случая;
  • Хмельницкая область – 32 случая;
  • Черкасская область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 21 случай;
  • Черниговская область – 25 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 2 223 558 человек;
  • выздоровели – 2 127 337 человек;
  • летальные случаи – 51 679;
  • провели ПЦР-тестирований – 10 504 548.

Каратин правила зеленої зони
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала