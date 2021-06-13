В течение субботы 12 июня госпитализировали 684 человек. 33 случая COVID-19 оказались смертельными.
Важно Канада отказалась вакцинировать население препаратом Johnson & Johnson
За сутки выполнили тестов:
- методом ПЦР – 17 138 человек,
- методом ИФА – 4 226 человек,
- экспресс-тестами – 9 893 человека.
Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах
- г. Киев – 114 случаев;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 14 случаев;
- Днепропетровская область – 101 случай;
- Донецкая область – 19 случаев;
- Житомирская область – 34 случая;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 47 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 11 случаев;
- Львовская область – 47 случаев;
- Николаевская область – 44 случая;
- Одесская область – 34 случая;
- Полтавская область – 19 случаев;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 31 случай;
- Тернопольская область – 17 случаев;
- Харьковская область – 52 случая;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 21 случай;
- Черниговская область – 25 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 223 558 человек;
- выздоровели – 2 127 337 человек;
- летальные случаи – 51 679;
- провели ПЦР-тестирований – 10 504 548.