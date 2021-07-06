Локализовать производство в Украине
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что уже есть несколько договоренностей.
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По словам Игоря Кузина, наиболее вероятным вариантом может быть производство инактивированной вакцины, в частности CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что "технологически цикл относительно простой".
Игорь Кузин – главный санврач
“Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть интерес со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации”.
Кузин добавил, что Минздрав до конца этого года будет иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать вакцину.
Какие вакцины есть в Украине:
- Законтрактованный Pfizer – до 20 миллионов доз. В ближайшие месяцы должны выйти на стабильный график поставки.
- Контракт по CoronaVac – почти 5 миллионов доз вакцины, которые Украина может получить до конца 2021 года удобными по объему партиями.
- Некоторые страны предоставляют Украине AstraZeneca как гуманитарную помощь, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.
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