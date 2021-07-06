Локализовать производство в Украине

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что уже есть несколько договоренностей.

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По словам Игоря Кузина, наиболее вероятным вариантом может быть производство инактивированной вакцины, в частности CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что "технологически цикл относительно простой".

Игорь Кузин – главный санврач “Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть интерес со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации”.

Кузин добавил, что Минздрав до конца этого года будет иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать вакцину.

Какие вакцины есть в Украине:

Законтрактованный Pfizer – до 20 миллионов доз. В ближайшие месяцы должны выйти на стабильный график поставки.

Контракт по CoronaVac – почти 5 миллионов доз вакцины, которые Украина может получить до конца 2021 года удобными по объему партиями.

Некоторые страны предоставляют Украине AstraZeneca как гуманитарную помощь, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.



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