В Украине могут изготавливать уже имеющиеся вакцины: объяснение Минздрава

6 июля 2021 , 09:26
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Источник:

ТСН

В Украине рассматривают возможность старта производства некоторых вакцин против COVID-19, которые уже используют в мире. Речь о китайской CoronaVac или мРНК-вакцинах.

Локализовать производство в Украине

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что уже есть несколько договоренностей.

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По словам Игоря Кузина, наиболее вероятным вариантом может быть производство инактивированной вакцины, в частности CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что "технологически цикл относительно простой".

 

Игорь Кузин – главный санврач

“Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть интерес со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации”.

Кузин добавил, что Минздрав до конца этого года будет иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать вакцину.

Какие вакцины есть в Украине:

  • Законтрактованный Pfizer – до 20 миллионов доз. В ближайшие месяцы должны выйти на стабильный график поставки.
  • Контракт по CoronaVac – почти 5 миллионов доз вакцины, которые Украина может получить до конца 2021 года удобными по объему партиями.
  • Некоторые страны предоставляют Украине AstraZeneca как гуманитарную помощь, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации.

 
Известные вакцины против коронавируса: сравнение / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська