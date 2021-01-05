Легализация марихуаны в Украине может состояться уже в этом году. Так считают в Верховной Раде. Для этого нужно внести определенные изменения в законодательство.

В то же время Министерство внутренних дел не намерено препятствовать легализации медицинского каннабиса. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

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Конкретной даты пока нет

В комментарии депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий отметил, что разрешить употребление лекарств на основе марихуаны может и Кабмин.

Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока трудно сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с канабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем,

– заявил он.

Обратите внимание! Идею легализации медицинского каннабиса поддерживают также 80% избранников из фракции "Слуга народа".

За кем решение

Как отметили источники в МВД, ведомство не считает себя тем субъектом, который должен решать этот вопрос. Соответствующее решение должны одобрить в МОН и Национальной академии медицинских наук.

Мы будем работать с тем решением, которое примут субъекты, определенные в государственной антинаркотической стратегии. МВД и полиция глобально не являются ими,

– добавили в министерстве.

Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов положительно относится к легализации марихуаны для целей медицины, но при определенных условиях. Он хочет быть уверенным в том, что в Украине будет действовать четкий механизм контроля за продажей наркосодержащего препарата.

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Легализация медицинского каннабиса в Украине: что известно

На сайте президента Украины в 2019 году зарегистрировали петицию о легализации медицинского каннабиса. Она собрала необходимых 25 тысяч голосов.

Этот вопрос также вынесли на всеукраинский опрос президента Зеленского. Большинство респондентов поддержало такую идею.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Раде. Это позволит урегулировать применение наркосодержащего вещества при производстве лекарств.

Во многих странах медицинская марихуана разрешена полностью или частично.

Где легализован каннабис / Инфографика 24 канала