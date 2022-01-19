Готовность медицинской системы

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в больницах украины выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них свыше 96,7% обеспечены кислородом.

Внимание Єффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Виктор Ляшко – глава Минздрава “После внедрения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных коронавирусной болезнью”.

Актуальная ситуация с COVID-19

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.

Ляшко сообщил, что сейчас случаи инфицирования штаммом Омикрон подтвердили в 7 областях Украины, в частности:

в городе Киев,

Днепропетровской,

Житомирской,

Киевской,

Одесской,

Полтавской,

Тернопольской,

Львовской.

По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ в Минздраве советуют обратиться к своему семейному врачу за направлением на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования не стоит посещать места общего скопления людей, зато соблюдайте режим самоизоляции.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала