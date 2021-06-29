Решить это должна Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) при Центре общественного здоровья. Речь идет о возможности прививать украинцев двумя дозами, но разных вакцин.
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Национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже прорабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания разных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше,
– сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Комбинация вакцин разрешена во многих странах
Сейчас научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.
По словам Игоря Кузина, вероятность того, что такое сочетание вакцин разных производителей при проведении прививок от коронавируса будет разрешена, очень высока. В то же время отметил, что этот вопрос сложный с точки зрения логистики.
Исследование комбинации вакцин
Оксфордские ученые провели исследование Com-Cov, которое доказывает эффект после введения двух доз вакцины Pfizer, AstraZeneca или комбинации этих двух вакцин.
В частности, сочетание двух доз вакцин разных производителей обеспечивает высокую иммунную защиту от болезни. В итоге эффективность была даже больше, чем в случае введения двух доз вакцин AstraZeneca.
Также известно, что вакцина AstraZeneca дает лучший эффект в случае больших интервалов между первой и второй дозами.
К слову, в Оксфордском университете провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca спустя более 6 месяцев после введения второй дозы – третья доза улучшила показатель уровня антител и способность Т-клеток организма бороться с коронавирусом.
Так, ученые предположили, что для возобновления действия вакцин достаточно будет одной дозы.