В Украине могут разрешить вакцинацию различными препаратами: что об этом известно

В Министерстве здравоохранения вскоре обсудят возможность сочетания разных вакцин от COVID-19. Инъекций потребуется две, но рекомендовать препараты будут из тех, что имеются в Украине.

Решить это должна Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) при Центре общественного здоровья. Речь идет о возможности прививать украинцев двумя дозами, но разных вакцин.

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Национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже прорабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания разных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше,

– сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Комбинация вакцин разрешена во многих странах

НТГЭИ обсудит такую возможность 30 июня. Добавим, что на этом же заседании эксперты рассмотрят возможность начала вакцинации от коронавируса подростков.

Сейчас научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

По словам Игоря Кузина, вероятность того, что такое сочетание вакцин разных производителей при проведении прививок от коронавируса будет разрешена, очень высока. В то же время отметил, что этот вопрос сложный с точки зрения логистики.

Исследование комбинации вакцин

Оксфордские ученые провели исследование Com-Cov, которое доказывает эффект после введения двух доз вакцины Pfizer, AstraZeneca или комбинации этих двух вакцин.

В частности, сочетание двух доз вакцин разных производителей обеспечивает высокую иммунную защиту от болезни. В итоге эффективность была даже больше, чем в случае введения двух доз вакцин AstraZeneca.

Также известно, что вакцина AstraZeneca дает лучший эффект в случае больших интервалов между первой и второй дозами.

Вакцинироваться против COVID-19 можно через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза. При этом людям, которые переболели коронавирусной болезнью, можно отсрочить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины.



К слову, в Оксфордском университете провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca спустя более 6 месяцев после введения второй дозы – третья доза улучшила показатель уровня антител и способность Т-клеток организма бороться с коронавирусом.

Так, ученые предположили, что для возобновления действия вакцин достаточно будет одной дозы.