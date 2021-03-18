В Украине могут создать специальный фонд, который будет заниматься компенсацией за побочные последствия от вакцин против коронавируса. По словам главы Минздрава Максима Степанова, такое решение может принять Кабинет Министров.

Об этом Степанов сообщил во время заседания комитета парламента по вопросам здоровья нации. Нардепы обсуждали изменения в закон "О лекарственных средствах", которые касаются государственной регистрации вакцин.

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Принятие законопроекта обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавирусной болезни, а также по прямым договорам Украины с производителями,

– объяснил необходимость изменения законодательства глава Минздрава.

Все вакцины не прошли полный цикл испытаний

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев отметил, что во время пандемии все страны мира вынуждены использовать те препараты, которые не прошли полный цикл испытаний.

Например, Всемирная организация здравоохранения создала фонд компенсаций за побочные последствия от вакцин по программе COVAX. Тем не менее, действие программы не распространяется на другие препараты. По словам Степанова, такой механизм предусмотрят и в Украине. Постановление должно принять правительство.

Обратите внимание! Недавно в Верховную Раду внесли законопроект № 5247. Согласно документу, в Украине производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Это необходимо, чтобы Украина получала препараты в рамках COVAX.