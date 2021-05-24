Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что украинское правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации для учителей. Ведь они находятся в группе детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.

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Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, что, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест,

– считает Шкарлет.

Министр добавил, что сначала в сфере образования вакцинироваться хотели всего 32% сотрудников.

Как изменилась ситуация:

Сейчас по школам и садикам на вакцинацию записалось 250 тысяч работников,

В учреждениях высшего образования и колледжах хотят вакцинироваться 25 тысяч человек (в среднем по всем учреждениям это более чем 90% всех сотрудников).

Шкарлет добавил, что в Киеве уже начали ревакцинацию работников сферы образования. Также министр надеется, что "название вакцины Pfizer даст еще больший процент желающих".

Темпы вакцинации в Украине: