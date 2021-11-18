Регистрация вакцины Novavax в Европе

Это произойдет, если данные испытаний покажут эффективность и безопасность препарата. Если агентство одобрит вакцину, Еврокомиссия в ускоренном порядке выдаст разрешение на использование препарата в ЕС.

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Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) придет к выводу, что польза от препарата Nuvaxovid с точки зрения защиты от COVID-19 превосходит риски, оно будет рекомендовать его регистрацию для применения в определенных условиях,
– сообщил регулятор.

Проверку вакцины проводят в режиме rolling review – последовательная экспертиза регистрационного досье. То есть эффективность и безопасность этой вакцины исследуют еще до подачи производителем заявки на регистрацию.

Если препарат зарегистрируют, то до конца года Украина должна получить 10 миллионов доз вакцины от Novavax.

Что известно о вакцине Novavax

  • Вакцина от Novavax имеет название NVX‑CoV2373. Она пептидна и создана на основе белковых субъединиц, которая содержит спаечный белок молекулы SARS-CoV-2.
  • Препарат разработали по тому же принципу, что и препараты против гепатита B и столбняка.
  • По данным производителя, вакцина Novavax эффективна на 90 процентов против различных штаммов COVID-19.
  • Вакцина стабильна при температурах от 2 до 8 градусов по Цельсию, таким образом, организация холодовой цепи логистики и хранения не потребует специфических условий.