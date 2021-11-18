В Украине может появиться американская вакцина против COVID-19: производитель подал заявку

Американская фармкомпания Novavax подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса в Европе. Вероятно, этот вопрос будет решен в течение нескольких недель.

Регистрация вакцины Novavax в Европе

Это произойдет, если данные испытаний покажут эффективность и безопасность препарата. Если агентство одобрит вакцину, Еврокомиссия в ускоренном порядке выдаст разрешение на использование препарата в ЕС.

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Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) придет к выводу, что польза от препарата Nuvaxovid с точки зрения защиты от COVID-19 превосходит риски, оно будет рекомендовать его регистрацию для применения в определенных условиях,

– сообщил регулятор.

Проверку вакцины проводят в режиме rolling review – последовательная экспертиза регистрационного досье. То есть эффективность и безопасность этой вакцины исследуют еще до подачи производителем заявки на регистрацию.

Если препарат зарегистрируют, то до конца года Украина должна получить 10 миллионов доз вакцины от Novavax.

Что известно о вакцине Novavax