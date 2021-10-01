Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, первый инсулин по электронной рецепту выдали сегодня, 1 октября, в три часа ночи.

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Отныне препарат можно будет бесплатно получить в любой аптеке, которая работает по договору с Национальной службой здоровья.

Чтобы получить в аптеке бесплатные лекарства необходимо обратиться к врачу эндокринологу и получить электронный рецепт. Следующий рецепт можно будет получить у семейного врача, если не надо менять план лечения.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Сегодня в три часа ночи был выдан первый препарат по электронным рецептам. Не спрашивай, почему в три ночи. Пока не знаю, но он в системе пояился".

Он добавил, что жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными.

"Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и услуг пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача", – добавил министр здравоохранения.

Сейчас на возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 миллионов гривен.

Чтобы получить инсулин бесплатно, необходимо:

Обратиться к врачу-эндокринологу, который согласно диагнозу сформирует план лечения и внесет в электронную систему.

В плане лечения врач-эндокринолог должен указать тип, вид и дозировку инсулина.

Электронный рецепт врач формирует на основе плана лечения.

С электронным рецептом пациент может обратиться в любую аптеку в которой заключен договор с НСЗУ.

Надо предоставить рецепт или указать его номер или код и получить препарат.

Важно Все очень быстро, – Ляшко рассказал, как будет работать э-больничный

Министр также отметил, что Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.