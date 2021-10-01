В Украине можно получить инсулин по э-рецептам с 1 октября

С 1 октября в Украине начали выдавать инсулин больным диабетом по электронным рецептам. Первый препарат выдали уже сегодня.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, первый инсулин по электронной рецепту выдали сегодня, 1 октября, в три часа ночи.

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Отныне препарат можно будет бесплатно получить в любой аптеке, которая работает по договору с Национальной службой здоровья.

Чтобы получить в аптеке бесплатные лекарства необходимо обратиться к врачу эндокринологу и получить электронный рецепт. Следующий рецепт можно будет получить у семейного врача, если не надо менять план лечения.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Сегодня в три часа ночи был выдан первый препарат по электронным рецептам. Не спрашивай, почему в три ночи. Пока не знаю, но он в системе пояился".

Он добавил, что жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными.

"Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и услуг пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача", – добавил министр здравоохранения.

Сейчас на возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 миллионов гривен.

Чтобы получить инсулин бесплатно, необходимо:

Обратиться к врачу-эндокринологу, который согласно диагнозу сформирует план лечения и внесет в электронную систему.

В плане лечения врач-эндокринолог должен указать тип, вид и дозировку инсулина.

Электронный рецепт врач формирует на основе плана лечения.

С электронным рецептом пациент может обратиться в любую аптеку в которой заключен договор с НСЗУ.

Надо предоставить рецепт или указать его номер или код и получить препарат.

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Министр также отметил, что Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.