Так, по словам инфекциониста, в Украине можно получить прививку от COVID-19 различными вакцинами, но для этого должны быть соответствующие основания, а в целом смешивание вакцин не рекомендовано.

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Сейчас в Украине нет решения Министерства здравоохранения с подобными рекомендациями.

Федор Лапий "Для того, чтобы врач в Украине принял решение о том, что мы можем миксовать вакцины, должно быть принято решение Министерством здравоохранения, чтобы это позволить. Потому что инструкция к конкретной вакцине этого не предусматривает".

Почему рассматривают комбинирование вакцин

Федор Лапий рассказал, что смешивание вакцин интересно с практической и научной точки зрения.

Практически, это нужно в случае дефицита определенной вакцины. Так, например, в Германии при недостатке вакцины AstraZeneca, для второй дозы использовали препарат от Pfizer/BioNTech.

В то же время это и научный интерес, ведь такую вакцинацию сразу исследовали.

Федор Лапий "Там не было большого количества людей, это несколько сотен человек, и эти исследования в основном касались побочных реакций. Испанское исследование также рассматривало, как формируется иммуноответ, чтобы было проще понятно, какой уровень антител, когда первая доза от AstraZeneca, а вторая доза от Pfizer-BioNTech. И по его результатам уровень антител очень высокий. Но хотелось бы отметить, что это не эквивалентно эффективности".

Так будут ли смешивать вакцины в Украине

30 июня Национальная техническая группа по вопросам иммунопрофилактики рассмотрела это решение и позволила врачам делать вакцинацию различными вакцинами, учитывая дефицит AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Но, по словам Федора Лапия, лучше этого не делать. В Минздраве не дают гарантий, что эффективность будет такая же.

Сейчас решение комиссии подготовят в виде рекомендаций для врачей, которые работают в Украине для того, чтобы они пользовались уже утвержденными рекомендациями. На этой неделе эти рекомендации должны быть уже доведены до ума,

– добавил Федор Лапий.

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Темпы вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привиты 2 136 563 человека, 955 607 из которых уже полностью иммунизированы.

В частности, 93 554 прививки против COVID-19 провели в течение прошлых суток: 36 023 человека получили первую дозу вакцины, а 57 531 – вторую.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала