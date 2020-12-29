В Украине с сегодняшнего дня, 29 декабря, вступил в силу законопроект, который дает возможность ускорить доступ к получению вакцины от коронавирусной инфекции.

Законопроект дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса. Документ был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

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Также документ продлевает срок действия закона Украины № 539-IX об аналогичных положениях для лекарственных средств для лечения COVID-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина должна появиться в Украине в конце первого или в начале второго квартала 2021 года.

Украина должна получить около 8 миллионов доз по глобальной инициативе COVAX.

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала