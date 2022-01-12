В Украине началась новая волна коронавируса, – НАН

Эксперты Национальной академии наук Украины сообщили о начале очередной волны коронавирусной болезни. Количество положительных тестов выросло на 40%.

Очередная волна COVID-19 в Украине

Украина следует тенденциям Чехии, Румынии, Болгарии. В то же время в НАН объяснили, что сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения коронавируса в Украине из-за того, что начало новой волны пришлось на праздничные дни.

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Динамика количества новых выявлений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости,

– говорится в сообщении

Ожидается рост выше, чем когда-либо прежде

Эксперты отмечают, что в последнее время количество положительных тестов выросло почти на 40% против минимума последних чисел декабря, кроме того, увеличиваются объемы тестирования и позитивность тестов.

По мнению ученых, учитывая данные о заразности штамма Омикрон и эпидемические тенденции ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.

Средняя статистика заболеваемости

по состоянию на сейчас средний показатель – около 4 540 человек в день;

летальных исходов – 158 смертей в день;

по прогнозам, в дальнейшем новых случаев будет 6 202.

Также в НАН напомнили, что вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, и это не меняется даже на фоне распространения штамма Омикрон.

К слову, по прогнозу Минздрава, пик волны придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка продолжительностью в несколько месяцев.