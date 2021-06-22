В Украине началась вакцинация коллективов: как сделать прививку

В Украине началась COVID-вакцинация компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививку. Иммунизацию будут проводить препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 447 заявок на вакцинацию коллективов. Всего через компании на прививки записались 216 893 человека.

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Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по номеру контакт-центра Минздрава – 0 800 60 20 19.

Коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Человек должен составить поименные списки желающих вакцинироваться, в целом таких людей должно быть не менее 50.

Как будет проходить вакцинация

Когда дойдет очередь до прививки коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному человеку и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить необходимые условия. В частности, помещение для вакцинации:

Гигиенически чистое, хорошо освещенное, отделенное от любых производственных площадей и открытых пространств с рабочими местами;

Имеет вентиляцию;

Имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

Оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

Имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

Имеет доступ к месту для гигиены рук, диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и средство для обработки стола, где разворачивается место подготовки вакцины;

Имеет доступ к интернету (WiFi).

Также должно быть помещение для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 минут, которое может вместить 5 – 10 человек.

Кроме этого, необходимо подготовить средства индивидуальной защиты – респираторы или медицинские маски (всем по одной на каждые 2 часа).